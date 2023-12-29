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        Yeşilyurt Kaymakamlığınca bakıma muhtaçlar için kuaför hizmeti başlatıldı

        Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), VEFA Projesi yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:18
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        Yeşilyurt Kaymakamlığınca bakıma muhtaçlar için kuaför hizmeti başlatıldı
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        Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), VEFA Projesi yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi başlatıldı.

        Yeşilyurt SYDV tarafından 2018'de başlatılan ve halen devam eden evde temizlik hizmeti yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda İhtiyaç sahibi bireylerin evlerine kuaför eşliğinde giden vakıf personeli, kişisel bakımlarını yapıyor.

        Proje ile ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, devletin yanlarında olduğunu hissettirilmesi hedefleniyor.

        Kuaför hizmeti projesinden yararlananların evleri ayda en az bir kere ziyaret ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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