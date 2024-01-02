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        Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:00
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        Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ö.B. (38) idaresindeki 52 LE 312 plakalı pikap, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında Y.C. (31) yönetimindeki 28 NJ 607 kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ö.B. ile yolculardan S.B. (36) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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