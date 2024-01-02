TOGÜ'de "Ulusal İnsan Hakları Kurumları" konferansı düzenlendi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Müşavirliği tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç'ın konuşmacı olarak katıldığı "Küresel İnsan Yönetişiminin Bağımsız Aktörleri: Ulusal İnsan Hakları Kurumları" konferansı düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Müşavirliği tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın konuşmacı olarak katıldığı "Küresel İnsan Yönetişiminin Bağımsız Aktörleri: Ulusal İnsan Hakları Kurumları" konferansı düzenlendi.

Konferans öncesi Kılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette üniversite ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Hukuk Fakültesi öğrencileri TİHEK’te gönüllü staj yapabilecek ve yaz okulu sertifika programına katılabilecek.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Yılmaz, insan hakları kurumlarının devletle sivil inisiyatif arasında köprü vazifesi görerek insan haklarının evrenselliğini güvence altına almak için çalıştığını belirterek, "Filistin’de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Bu anlamda insan onuru ve yaşam hakkı konusunu yeniden ele alma ve derinlemesine anlamlandırma ihtiyacımız her zamankinden daha fazla." dedi.

Kılıç da ulusal insan hakları kurumlarının tarihsel arka planı hakkında bilgi aktararak, kurumların görev ve yetkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ayrımcılık konusunda güncel bilgilere ve örneklere de yer veren Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun faaliyetleri ve örnek başvurular konusunda bilgi aktardı.

TOGÜ ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere gönüllü staj yapma imkanı sağlandığını vurgulayan Kılıç, yaz okulu sertifika eğitimine de başvuru yapabileceklerini söyledi.

Etkinliğe rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.