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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:49
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma sonrasında polis ekipleri, Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde bir villaya dron destekli operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 852,81 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Polis ekipleri, uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan C.K, A.A, E.Ç. ile G.B'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan E.Ç'nin kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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