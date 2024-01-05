Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki 60 HR 041 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında yamaçtan aşağıya düştü.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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