Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan çatı yangınında hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan çatı yangınında hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.

        Bağlar mahallesi sümbül çıkmazında İhsan Şahin’e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Ördüğü bebek giysileri yurt dışından da talep görüyor
        Ördüğü bebek giysileri yurt dışından da talep görüyor
        TOGÜ'de düzenlenen programla Mehmet Akif Ersoy anıldı
        TOGÜ'de düzenlenen programla Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Tokat Belediyesi 10 yılda 326 kilometre altyapı yaptı
        Tokat Belediyesi 10 yılda 326 kilometre altyapı yaptı