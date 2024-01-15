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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:12
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları başladı.

        Başçiftlik ilçesinde iki gündür aralıksız kar yağışının ardından Karayolları ekiplerince Niksar-Başçiftlik kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

        İlçe merkezinde de belediye iş makineleri kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Özel İdare ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

        Kar yağışı sonrası Niksar-Başçiftlik kara yolunda birçok araç sahibi yolda kalarak zincir takmak zorunda kaldı.

        Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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