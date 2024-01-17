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        Pazar ilçesinde vergi rekortmeni plaketle ödüllendirildi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni olan iş insanı plaketle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:25
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        Pazar ilçesinde vergi rekortmeni plaketle ödüllendirildi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni olan iş insanı plaketle ödüllendirildi.

        Gelir İdaresi Başkanlığının 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Pazar ilçesi genelinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef, Sevilay Yapıcı oldu.

        Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, gelir vergisi birincisi olan ve ülke ekonomisine katkı veren Yapıcı'ya gösterdikleri başarıdan dolayı plaket verdi.

        Kaymakam Demir'e Pazar Mal Müdürü Tuğba Ocaklı Yıldırım eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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