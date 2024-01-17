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        Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:24
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        Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Aralarında husumet bulunan E.K. (18) ile N.D. (17), Yavuz Selim Mahallesi İnönü Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D, E.K'yi bacağından bıçakla yaraladı.

        Ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından N.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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