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        İlkokul öğrencilerinden Filistin için yardım kampanyası

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Sulusaray İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:12
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        İlkokul öğrencilerinden Filistin için yardım kampanyası
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Sulusaray İlkokulu öğrencileri, Filistin için yardım kampanyası düzenledi.

        Sulusaray İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinden Ebrar Alparslan, izlediği haberlerden etkilenerek okul yönetimine ve öğretmenlerine yardım kampanyası düzenlemek istediğini bildirdi.

        Okul idaresinin onayının ardından Ebrar'a arkadaşlarının yanı sıra öğretmenleri de destek verdi.

        Öğrenciler, aralarında topladıkları parayı Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere AFAD Ziraat Bankası hesabına yatırılması için öğretmenlerine teslim etti.

        Yapılan yardımlar dolayısıyla arkadaşlarına teşekkür eden Ebrar Alparslan, "100 gündür yaşanan bu zulmü duyurmak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzda yardım program gerçekleştirdik. Yardım programa öğretmenlerimiz de destek verdi. Toplanan 7 bin 810 lirayı teslim ettik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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