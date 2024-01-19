Tokat'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Tokat'ın Sulusaray, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Sulusaray ilçesinde Atatürk İlokulu ve Ortaokulu'nda yapılan karne dağıtım törenine Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma katıldı.

Kaymakam Bozkurt, öğrencilere karne dağıttı.

- Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesinde Büğet köyünde düzenlenen törende Kaymakam Vekili Murat Cebeci, öğrencilere karnelerini verdi.

Cebeci, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriyorsunuz. Bu tatili iyi değerlendirin ve bolca kitap okuyun. Sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum." dedi.

- Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde Başçiftlik İlkokulu Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Vekili Gönül Uçar ve Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel öğrencilere karne dağıttı.

Kaymakam Uçar, öğrencilere tatillerini sistemli ve akıllı kullanmalarını, ders çalışmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.