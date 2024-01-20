Başçiftlik'te park ve bahçe çalışmaları devam ediyor Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerdeki çalışmalar sürüyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerdeki çalışmalar sürüyor.

Başçiftlik Belediyesi, park ve bahçe düzenlemesi kapsamında Kızlar Kayası Seyir Tepesi alanında 10 kameriyenin kurulumunu gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine, Kızlar Kayası Seyir Tepesi'nde geçen yıl başlattıkları çalışmalarla çeşme, salıncak, yürüyüş parkurları, piknik alanları ve kameriye alt zemin betonlarının dökümünü yaptıklarını söyledi.

Kalan işleri kış şartlarının başlamasıyla bahar dönemine bıraktıklarını anlatan Tunçel, "Lakin bu sene kar yağışı çok az oldu. Yağan kar da sıcak havada eridi. Hava koşullarının uygunluğu bizi bu işleri bitirmeye yönlendirdi. Vatandaşlarımız buraya kameriye konusunda sıklıkla talepte bulunuyordu. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.