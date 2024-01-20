Tokat'tan Avrupa ülkelerine çocuk ve kadın giyim ürünleri gönderiliyor Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen çocuk ve kadın giyim ürünleri, 4 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen çocuk ve kadın giyim ürünleri, 4 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Firma sahibi Bilal Özer, AA muhabirine, 2018 yılında ilçede tekstil fabrikası açtığını söyledi.

Elbise, pantolon, şort dikimi yaptıklarını dile getiren Özer, "Ürettiğimiz ürünler İspanya'ya, Almanya'ya, Fransa, İtalya'ya gidiyor. Bu ülkelerden en çok İspanya'ya gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dönemde bluz üretimine ağırlık verdiklerini belirten Özer, "Çocuk giyimi de yapıyoruz. Çocuk pantolonu çok gönderiyoruz. Bayan elbisesi de ihraç ediyoruz. Fabrikamızda 220 kişi çalışıyor. Ayda 60 bin parça üretiyoruz. Tamamı ihraç oluyor. Eleman bulmakta ilk zamanlar zorlanıyorduk. Şu anda altyapı oluştu, artık eleman sıkıntısı da çekmiyoruz." dedi.