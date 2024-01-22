Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat yarıyıl tatiline karla girdi

        Tokat'ta yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat yarıyıl tatiline karla girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor.

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışı, Başçiftlik Kayak Merkezinde 20 santimetreye kadar ulaştı.

        Kayak Merkezinde kar yağışının istenilen düzeye ulaşması halinde hizmete girmesi bekleniyor.

        Kar yağışının ardından karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

        İlçe merkezinde belediye ekipleri iş makinalarıyla kar temizleme çalışmaları yaptı. Özel İdare ekipleri ise köy yollarının açık kalması için mesai yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, elleriyle çevirdiler
        Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, elleriyle çevirdiler
        Tokat'ta buzlanan yolda şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
        Tokat'ta buzlanan yolda şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        TOKAT- SİVAS KARAYOLUNDA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ
        TOKAT- SİVAS KARAYOLUNDA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ