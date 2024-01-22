Kıbrıs gazisi Ehsen, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi.

Almus ilçesinde yaşayan koah hastası Ehsen, rahatsızlanınca Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehsen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Almus ilçesine bağlı Serince köyünde düzenlenen askeri törenin ve kılınan namazın ardından Kıbrıs Gazisi Ehsen'in cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Ehsen'in yakınları, Tokat Vali Yardımcısı Harun Kazez, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ve askeri erkan katıldı.