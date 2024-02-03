Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir Diş Hekimliği Fakültesi ziyaret etti

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir Diş Hekimliği Fakültesi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

        Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ataç Çelik, dekan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce ve Doç. Dr. Işıl Sarıkaya’dan fakülte hakkında bilgiler alan Aldemir kendisinin de diş hekimi olduğunu, Diş Hekimliği Fakültesi'nin hem üniversite hem de Tokat için çok büyük bir kazanç olduğunu, burada yetişecek olan diş hekimlerinin ülkemize hizmet edeceklerini belirterek memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Poliklinikleri de gezen AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir hastalarla, akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta kar etkili oluyor
        Tokat'ta kar etkili oluyor
        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Yeşilyurt Kaymakamı Cebeci, okullardaki çalışmaları inceledi
        Yeşilyurt Kaymakamı Cebeci, okullardaki çalışmaları inceledi
        Eski nişanlısını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Eski nişanlısını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis
        Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına müebbet hapis