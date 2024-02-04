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        Tokat'ın Günebakan köyündeki heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyündeki heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami ile 5 ev yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:35
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        Tokat'ın Günebakan köyündeki heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyündeki heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami ile 5 ev yıkıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde dün oluşan toprak kayması nedeniyle minarenin devrilmesinin ardından, bugün de cami ile 5 ev yıkıldı.

        Tokat AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, AA muhabirine, köyde toprak kaymasının devam ettiğini söyledi.

        Köydeki 39 evin toprak kaymasından etkilendiğini belirten Yiğit, "Köyde cami ve 5 ev yıkıldı. Tehlike sürdüğü için diğer evlere de girişe izin verilmiyor. Köydeki çalışmalar sürüyor." dedi.

        Öte yandan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki çalışmaları devam ediyor.

        Köyde dün heyelan nedeniyle 10 ev tahliye edilmiş, cami de ibadete kapatılmıştı. Daha sonra caminin minaresi, boşaltılan evlerin üzerine devrilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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