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        Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:01
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        Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, M.E'ye ait 60 AEL 364 plakalı otomobilde Şair Emrah Mahallesi Ahi Pehlivan Sokak'ta park halindeyken yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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