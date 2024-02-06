Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, M.E'ye ait 60 AEL 364 plakalı otomobilde Şair Emrah Mahallesi Ahi Pehlivan Sokak'ta park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.
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