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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Boztaş, Günebakan köyünü ziyaret etti

        Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, bir süre önce heyelan meydana gelen Niksar ilçesinin Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:57
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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Boztaş, Günebakan köyünü ziyaret etti
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        Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, bir süre önce heyelan meydana gelen Niksar ilçesinin Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

        Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikososyal destek ekipleriyle Günebakan köyünde vatandaşlarla görüşen Boztaş, sorun ve taleplerini dinledi.

        Köy muhtarı ile de görüşen Boztaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı personelinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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