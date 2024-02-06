Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Boztaş, Günebakan köyünü ziyaret etti

Köy muhtarı ile de görüşen Boztaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı personelinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, bir süre önce heyelan meydana gelen Niksar ilçesinin Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

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