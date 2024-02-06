Tokat'tan kısa kısa

Bozkurt, askere gidecek gençlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'un başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

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