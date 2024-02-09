Niksar'da heyelan oluşan Günebakan köyünde risk haritası çıkarılıyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde toprak kayması meydana gelen Günebakan köyündeki çalışmalar sürüyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde toprak kayması meydana gelen Günebakan köyündeki çalışmalar sürüyor.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde oluşan toprak kayması nedeniyle 42 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını, bir cami ile 12 evin ise yıkıldığını hatırlattı.
Köyde AFAD Müdürü ve teknik personeli tarafından ölçüm yapılarak risk haritasının çıkartıldığını belirten Çeçen, "Tehlike sürdüğü için köydeki çalışmalar da kontrollü olarak devam ediyor. Dronla bölgede lazer taraması yapıldı, sonucu bekliyoruz." dedi.
Niksar İlçe Jandarma Komutanlığının güvenlik önlemi aldığı köyde, AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.