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        Niksar'da heyelan oluşan Günebakan köyünde risk haritası çıkarılıyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde toprak kayması meydana gelen Günebakan köyündeki çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:41
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        Niksar'da heyelan oluşan Günebakan köyünde risk haritası çıkarılıyor
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde toprak kayması meydana gelen Günebakan köyündeki çalışmalar sürüyor.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde oluşan toprak kayması nedeniyle 42 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını, bir cami ile 12 evin ise yıkıldığını hatırlattı.

        Köyde AFAD Müdürü ve teknik personeli tarafından ölçüm yapılarak risk haritasının çıkartıldığını belirten Çeçen, "Tehlike sürdüğü için köydeki çalışmalar da kontrollü olarak devam ediyor. Dronla bölgede lazer taraması yapıldı, sonucu bekliyoruz." dedi.

        Niksar İlçe Jandarma Komutanlığının güvenlik önlemi aldığı köyde, AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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