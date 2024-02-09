TOGÜ öğrencileri afet proje yarışmasında teşvik ödülü aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, afet proje yarışmasında teşvik ödülü kazandı.

TOGÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde, Türk Japon Vakfı tarafından düzenlenen "2. Afet Risk Azaltma Proje Yarışması"na katıldı.

Yarışmaya 5 ilden 86 başvuru gerçekleştirildi.

TOGÜ öğrencileri Selinay Köprülü ve Semih Yıldız, 86 proje arasından "Bilinç Kutusu Projesi" ile yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde elenen Köprülü ve Yıldız, yarışmada teşvik ödülü elde etti.