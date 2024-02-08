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        Tokat Valisi'nden heyelan yaşanan köy açıklaması: Alternatif konut alanlarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor

        TOKAT'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla yaşanan heyelanlarla ikiye ayrılan 900 nüfuslu köydeki çalışmaları anlatan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz gereken adımları atıyor. Alternatif konut alanlarıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:40
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        Tokat Valisi'nden heyelan yaşanan köy açıklaması: Alternatif konut alanlarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor
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        TOKAT'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla yaşanan heyelanlarla ikiye ayrılan 900 nüfuslu köydeki çalışmaları anlatan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz gereken adımları atıyor. Alternatif konut alanlarıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

        Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 Şubat'ta meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 12 ahır boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı.

        Bölgede inceleme yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, köydeki çalışmaları anlatarak, "4 Şubat tarihinde muhtarımızın haber vermesiyle birlikte Niksar ilçemiz Günebakan köyümüze incelemeye giden AFAD ekipleri olası bir toprak kayması tehdidinden dolayı gerekli boşaltmalarda bulunmuşlardı. Daha sonra gerçekleşen toprak kaymaları ile 1 cami, 40 ev, 4 samanlık ve 12 ahır toprak kaymasının etkilendiği alanda kaldı. Birkaç evimiz yıkıldı. Bazı evlerimiz de tehlike altında. Vatandaşlarımızın gerekli yerleşimlerini gerçekleştirdik. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Toprak kaymasının ne tarafa doğru etkileyeceği çalışmaları ortofoto metoduyla araştırılıyor. Jeoloji mühendislerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Alternatif konut alanlarıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz gereken tüm adımları atıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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