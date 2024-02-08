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        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:33
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        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Niksar'dan Erbaa yönüne giden Tayfun Pişkin yönetimindeki 60 ABA 549 plakalı otomobil, D-100 kara yolu otogar kavşağında, Ergül Yurtalan yönetimindeki 60 EB 707 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü Pişkin ile aynı araçtaki Elif Çelik yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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