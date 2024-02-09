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        Almus'ta vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:06
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        Almus'ta vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı.

        Almus Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki kahvehane ve parklarda sigaranın zararları konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

        Almus Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ensar Tabip, Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları, sigarayı bırakmanın yolları ve bu konuda kendilerine destek olabilecek tüm imkanları anlattıklarını dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattı ile ilgili bilgilendirdik. Herkese sigarasız günler diliyorum." dedi.

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