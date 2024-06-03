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        TOGÜ'de yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alınacak

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:50
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        TOGÜ'de yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alınacak
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alacağı bildirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararına göre Üniversite Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı açıldı. Eczacılık ve Mimarlık bölümleri ile Mahkeme ve Büro Hizmetleri programına ise ilk defa öğrenci alınacak.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Üniversitemiz Tokat MYO bünyesinde Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı açıldı. Akademik kadronun tamamlanması durumunda önümüzdeki yıllar içinde öğrenci alımını yapabileceğiz. Mahkeme ve Büro Hizmetleri Programı, Eczacılık ve Mimarlık bölümlerine ise ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin lisansüstü eğitiminde Hareket ve Antrenman Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri doktora programlarına da öğrenci alınacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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