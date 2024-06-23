Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

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