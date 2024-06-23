Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.
Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Selahattin T. ise hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'a sevk edildi.
Şüpheli Erdoğan Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.