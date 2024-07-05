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        Tokat'ta makineye sıkışan eli kopan işçi hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ta makineye sıkışması sonucu eli kopan fabrika işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:15
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        Tokat'ta makineye sıkışan eli kopan işçi hastaneye kaldırıldı
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        Tokat'ta makineye sıkışması sonucu eli kopan fabrika işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada çalışan Ş.K'nin sağ eli, üretimde kullanılan makineye sıkıştı.

        Eli bilek kısmından kopan işçi, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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