Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesini ziyaret etti

İlçedeki esnafları da ziyaret eden Köklü, vatandaşlarla sohbet etti.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Abdullah Köklü'ye bilgi verdi. Vali Köklü, daha sonra Başçiftlik Belediyesini ziyaret etti.

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