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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:54
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesini ziyaret etti
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        TOKAT(AA) - Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesini ziyaret etti.

        Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Abdullah Köklü'ye bilgi verdi. Vali Köklü, daha sonra Başçiftlik Belediyesini ziyaret etti.

        İlçedeki esnafları da ziyaret eden Köklü, vatandaşlarla sohbet etti.

        Vali Köklü, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın çocukluk yıllarını geçirdiği ve yanında büyüdüğü amcası Mehmet Aydın'la görüştü.

        Ziyarette, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, il ve ilçe protokolü hazır bulundu.

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