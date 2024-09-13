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        Tokat Valisi Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezdi

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:23
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        Tokat Valisi Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezdi
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Köklü ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını ziyaret etti.

        Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlhan Çeltek de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin toplam 34 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, 13 bin 632 metrekare de kapalı alan bulunduğunu belirterek, verilecek hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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