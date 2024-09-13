Tokat Valisi Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezdi
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Köklü ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını ziyaret etti.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlhan Çeltek de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin toplam 34 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, 13 bin 632 metrekare de kapalı alan bulunduğunu belirterek, verilecek hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.
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