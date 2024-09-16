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        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi

        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:35
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        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
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        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Erkan Ay, ailesi ile birlikte piknik için Akbelen Göleti'ne gitti.

        Ay ailesi göletin çevresinde piknik yaptıkları sırada yanlarına tilki yaklaştı. Tilkiyi fark eden aile yiyecek vererek tilkiyi besledi.

        Bir süre sonra tilki bölgeden uzaklaştı.

        Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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