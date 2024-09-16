Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ay ailesi göletin çevresinde piknik yaptıkları sırada yanlarına tilki yaklaştı. Tilkiyi fark eden aile yiyecek vererek tilkiyi besledi.

Erkan Ay, ailesi ile birlikte piknik için Akbelen Göleti'ne gitti.

Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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