Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Erkan Ay, ailesi ile birlikte piknik için Akbelen Göleti'ne gitti.
Ay ailesi göletin çevresinde piknik yaptıkları sırada yanlarına tilki yaklaştı. Tilkiyi fark eden aile yiyecek vererek tilkiyi besledi.
Bir süre sonra tilki bölgeden uzaklaştı.
Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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