Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi Gözyaşı Sokak'ta bulunan Dursun Dönmez'e ait 2 katlı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan Fadime Dönmez sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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