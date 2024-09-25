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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya gelerek vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:00
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya geldi
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya gelerek vedalaştı.

        Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesinin çeşitli birimlerinde hizmet eden ve emekliye ayrılan 28 personelle bir araya geldi.

        Tokat Belediye ailesi olarak her sevinç ve dertte ortak olduklarını belirten Yazıcıoğlu, "Hayatlarının en verimli, en kıymetli dönemlerini Tokat'ımıza hizmet ederek geçiren ve emekli olan değerli mesai arkadaşlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.

        Yazıcıoğlu, emekli olan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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