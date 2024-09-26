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        Tokat'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Tokat'ın Zile ilçesinde aracına yönelik silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:42
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        Tokat'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde aracına yönelik silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 17 Eylül'de Kislik Mahallesi Ulukavak mevkisinde aracına kalaşnikof ile ateş açılması sonucu yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Rahmi Yılmaz (52), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan E.B.A. (37) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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