Tokat'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan E.B.A. (37) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Eylül'de Kislik Mahallesi Ulukavak mevkisinde aracına kalaşnikof ile ateş açılması sonucu yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Rahmi Yılmaz (52), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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