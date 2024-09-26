GÜNCELLEME - Tokat'ta kaldırımda yürüyen kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.

Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.

Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.