Tokat'ta topladığı eski eşyaları yaptırdığı odada sergiliyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Duran Şanlı, topladığı eski eşyaları özel olarak yaptırdığı odada sergiliyor.

İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde yaşayan, Gazi Uzman Çavuş Bülent Şanlı ve Gazi Uzman Çavuş Aydın Şanlı'nın babası olan Ahmet Duran Şanlı, 15 yıl önce eski eşyaları toplamaya başladı.

Bazılarını satın alan, çoğunluğunu da yakınları ve arkadaşlarının verdiği ziraat aletleri, ev ve mutfak eşyası, bakır eşya, lamba gibi yaklaşık 1400 parça objenin sahibi olan Şanlı, bunları evinin yanına 2022'de yaptığı odada bir araya getirdi.

Eski eşyaların bulunduğu odası müzeyi andıran Şanlı, AA muhabirine, bu eşyaları toplamaya başladıktan sonra arkadaşlarının da ellerindekini getirip kendisine verdiğini anlattı.

Şanlı, "Çocukluğumdan bu yana merakım vardı. 15 senedir derledim, bu hale getirdim. Halen de eski eşyaları toplarım. Çoğunu arkadaşlarım hediye verdi. Bunların hepsine para vermedim." dedi.

Sahibi oldukları arasında kılıç, saban, ağaç yaba, yün tarakları, bakır eşyalar, eyer gibi çok sayıda eşya bulunduğunu anlatan Şanlı, "Burada bulunan malzemelerin hepsini sayamam. Oğlanları ziyarete gelenler müzeyi de ziyaret ediyor. Gelen herkesten Allah razı olsun. Vali, Kaymakam, Alay Komutanımız, Emniyet Amirimiz, pek çok kişi geldi bugüne kadar." diye konuştu.