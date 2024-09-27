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        Tokat'ta topladığı eski eşyaları yaptırdığı odada sergiliyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Duran Şanlı, topladığı eski eşyaları özel olarak yaptırdığı odada sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:28
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        Tokat'ta topladığı eski eşyaları yaptırdığı odada sergiliyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Duran Şanlı, topladığı eski eşyaları özel olarak yaptırdığı odada sergiliyor.

        İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde yaşayan, Gazi Uzman Çavuş Bülent Şanlı ve Gazi Uzman Çavuş Aydın Şanlı'nın babası olan Ahmet Duran Şanlı, 15 yıl önce eski eşyaları toplamaya başladı.

        Bazılarını satın alan, çoğunluğunu da yakınları ve arkadaşlarının verdiği ziraat aletleri, ev ve mutfak eşyası, bakır eşya, lamba gibi yaklaşık 1400 parça objenin sahibi olan Şanlı, bunları evinin yanına 2022'de yaptığı odada bir araya getirdi.

        Eski eşyaların bulunduğu odası müzeyi andıran Şanlı, AA muhabirine, bu eşyaları toplamaya başladıktan sonra arkadaşlarının da ellerindekini getirip kendisine verdiğini anlattı.

        Şanlı, "Çocukluğumdan bu yana merakım vardı. 15 senedir derledim, bu hale getirdim. Halen de eski eşyaları toplarım. Çoğunu arkadaşlarım hediye verdi. Bunların hepsine para vermedim." dedi.

        Sahibi oldukları arasında kılıç, saban, ağaç yaba, yün tarakları, bakır eşyalar, eyer gibi çok sayıda eşya bulunduğunu anlatan Şanlı, "Burada bulunan malzemelerin hepsini sayamam. Oğlanları ziyarete gelenler müzeyi de ziyaret ediyor. Gelen herkesten Allah razı olsun. Vali, Kaymakam, Alay Komutanımız, Emniyet Amirimiz, pek çok kişi geldi bugüne kadar." diye konuştu.

        Çevresindeki bazı kişilerin kendisine, "Bunları ne yapacaksın?" diye sorduğunu belirten Şanlı, şunları kaydetti:

        "Babamız, dedemiz bunları kullanarak zor şartlarda ekmek parası kazanarak bize baktığı için, en fazla merakım da bundan. Şu yabayı bana araba ver, vermem. Çünkü burada emek, zorluk, alın teri var. Dedemiz, babamız bu sabanla bize ekmek parası kazandı. Biz bunlarla büyüdük. Ben nasıl unutayım bunları."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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