TOGÜ'de yabancı öğrenciler kahve gününde buluştu

Etkinlikte, Yazıcıoğlu ve Yılmaz öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOGÜ terasta öğrencilerin tanışması için düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde TÖMER tarafından düzenlenen Türk kahvesi etkinliğine 25 ülkeden gelip eğitim gören öğrenciler ile Uluslararası İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler katıldı.

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