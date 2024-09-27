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        TOGÜ'de yabancı öğrenciler kahve gününde buluştu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler kahve gününde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:34
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        TOGÜ'de yabancı öğrenciler kahve gününde buluştu
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler kahve gününde bir araya geldi.

        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde TÖMER tarafından düzenlenen Türk kahvesi etkinliğine 25 ülkeden gelip eğitim gören öğrenciler ile Uluslararası İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler katıldı.

        TOGÜ terasta öğrencilerin tanışması için düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, Yazıcıoğlu ve Yılmaz öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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