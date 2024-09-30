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        Tokat'ta kuyumcuya sahte altın satan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ta bir kuyumcuya sahte altın satan, bir başka kuyumcuya ise satma girişiminde bulunan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:18
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        Tokat'ta kuyumcuya sahte altın satan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı
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        Tokat’ta bir kuyumcuya sahte altın satan, bir başka kuyumcuya ise satma girişiminde bulunan 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından gelen bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın satarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yabancı uyruklu S.Q. (32) ile aynı yaştaki F.Y. isimli kadının kent merkezindeki bir kuyumcuya sahte bilezik sattığı, diğer bir kuyumcuya ise satma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 34 sahte bilezik ele geçirildi.

        2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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