Tokat'ta 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Turhal'da silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Turhal'da silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, 28 Eylül akşamı ilçede düzenlenen motosiklet festivalinde çıkan silahlı kavgada, Kürşat Elitaş'ı öldürdügü, A.K'yi de yaraladığı iddia edilen O.İ'Yi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kürşat Elitaş, bugün düzenlenen tören sonrası toprağa verilirken, yaralı A.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.