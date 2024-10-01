Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap aşılama çalışması yürütüyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aşılama, koruma ve kontrol çalışmalarını kapsamda ile sonbahar şap aşılama çalışması yürütüyor.

Şap aşılaması için tüm hayvancılık işletmelerini ziyaret eden ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kimliklendirme, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla ithalatı yapılan büyükbaş besilik sığırlarda millileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.