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        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:09
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        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Velid Heraki'den (21) bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.

        Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren arkadaşları, Heraki'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Heraki'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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