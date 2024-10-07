Tokat'ta "yeni doğanda nörolojik hasarların önlenmesi" konferansı yapıldı

Konferansa, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, Tıp Fakültesi Dekan yardımcıları Prof. Dr. Fikret Erdemir, Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

TOGÜ Tıp Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde "yeni doğanda nörolojik hasarların önlenmesi" konferansı düzenlendi.

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