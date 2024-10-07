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        Pazar'da ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor

        Tokat'ın Pazar ilçesinde ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:40
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        Pazar'da ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırdı.

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKAP) desteği ile alınan 13 ceviz soyma makinesinin üreticilere dağıtıldığını belirtti.

        Kapar, "Ceviz hasadının yapılmasıyla birlikte üreticilerimiz makinalarını kullanmaya başladı. Üreticilerimize tekrar hayırlı olsun diyerek, bereketli kazançlar dilerim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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