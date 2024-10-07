Pazar'da ceviz soyma makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKAP) desteği ile alınan 13 ceviz soyma makinesinin üreticilere dağıtıldığını belirtti.

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