Tokat'ta çiftçi fındıktan yüksek verim aldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılında fındık üreten iller kapsamına giren Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bu yıl 4 bin ton fındık rekoltesi elde edildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbaa olarak fındık üretimine ciddi destek verdiklerini söyledi.

Tokat'ta fındık üretildiğini duyanların şaşırdığını dile getiren Karagöl, "Erbaa'da yaklaşık 4 bin tona yakın fındık üretiminden bahsediyoruz. Biliyorsunuz lokomotif ürünümüz yapraktır. Her türlü sebze meyvenin yetiştiği bir bölgedir burası. Ama bunların yanı sıra fındıkta yıllık 500 milyon civarında gelir sağlayarak fındık üreten iller arasında Tokat'ı da Erbaa ile beraber biz bu listeye dahil etmiş oluyoruz." dedi.