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        Tokat'ın yüksek kesimleri vargit çiçekleriyle süslendi

        Tokat'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleriyle bezendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:47
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        Tokat'ın yüksek kesimleri vargit çiçekleriyle süslendi
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        Tokat'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleriyle bezendi.

        Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde görülen vargit çiçekleri, halk arasında yıldız çiçeği, çiğdem ve öksüz çiçek gibi adlarla da anılıyor.

        Tokat'ın yaklaşık 1600 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yaylalarında da açan vargit çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

        Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan vargit çiçeği, genellikle 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

        Nemli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen vargit, 25 santimetreye kadar uzayabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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