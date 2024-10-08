Tokat'ın yüksek kesimleri vargit çiçekleriyle süslendi

Tokat'ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleriyle bezendi.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde görülen vargit çiçekleri, halk arasında yıldız çiçeği, çiğdem ve öksüz çiçek gibi adlarla da anılıyor.

Tokat'ın yaklaşık 1600 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yaylalarında da açan vargit çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan vargit çiçeği, genellikle 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.