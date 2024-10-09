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        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:34
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        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Tokat'ta akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, aralarında ev alma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ömer Y. (70) ile kayınbiraderi Birol G. (50), Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde karşılaştı.

        Aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darbetti.

        Bu sırada bölgeden geçen ve babasının darbedildiğini gören Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol G'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgada darp sonucu yaralanan Ömer Y. ve oğlu Muhammet Ali Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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