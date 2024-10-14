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        Yeşilyurt'ta okullarda eş zamanlı afet tatbikatı düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü faaliyetleri kapsamında eş zamanlı olarak okullarda tatbikat gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:31
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        Yeşilyurt'ta okullarda eş zamanlı afet tatbikatı düzenlendi
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü faaliyetleri kapsamında eş zamanlı olarak okullarda tatbikat gerçekleştirildi

        Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm okullarda 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle tatbikatlar gerçekleştirildi.

        Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ve Şube Müdür Vekili Bahar İpek'in de hazır bulunduğu Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Anadolu Lisesindeki tatbikat okul acil durum sirenlerinin çalmasıyla başladı.

        Siren sesiyle sınıflarında ders işleyen öğrenciler ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkıp bahçedeki güvenli alanda toplandı. Sınıf sınıf dairesel şekilde toplanan öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yoklamaları alındıktan sonra tatbikat yapılan anonsla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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