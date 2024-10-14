Yeşilyurt'ta okullarda eş zamanlı afet tatbikatı düzenlendi

Siren sesiyle sınıflarında ders işleyen öğrenciler ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkıp bahçedeki güvenli alanda toplandı. Sınıf sınıf dairesel şekilde toplanan öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yoklamaları alındıktan sonra tatbikat yapılan anonsla sona erdi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ve Şube Müdür Vekili Bahar İpek'in de hazır bulunduğu Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Anadolu Lisesindeki tatbikat okul acil durum sirenlerinin çalmasıyla başladı.

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