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        Tokat'ta 22 günlük bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

        Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:44
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        Tokat'ta 22 günlük bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
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        Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğuştan kardiyak defektleri ve pulmoner hipertansiyon tanıları olan 22 günlük Erdoğan bebeğin ileri tedavi ve müdahale ihtiyacı sebebiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevkine karar verildi.

        Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek helikoptere nakledildi.

        Ambulans helikopter Erdoğan bebek için Ankara'ya gitmek üzere havalandı.

        Bebeğin, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi birimlerinde tedavi göreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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