Tokat'ta 22 günlük bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Ambulans helikopter Erdoğan bebek için Ankara'ya gitmek üzere havalandı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğuştan kardiyak defektleri ve pulmoner hipertansiyon tanıları olan 22 günlük Erdoğan bebeğin ileri tedavi ve müdahale ihtiyacı sebebiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevkine karar verildi.

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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