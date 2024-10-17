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        Başçiftlik'te kanal temizliği başlatıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kale Deresi kanalında temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:24
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        Başçiftlik'te kanal temizliği başlatıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kale Deresi kanalında temizlik çalışması başlatıldı.

        Başçiftlik Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan Kale Deresi kanalı içerinde biriken toprak ve atıklardan dolayı temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri, sonbahar yağışlarının etkisiyle dere ve kanallarda oluşabilecek tıkanma ve taşma riskine karşı temizlik çalışmalarına hız verdi.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şaban Bolat yaptığı açıklamada, "İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan Kale Deresi kanalı üzerinde köprü altında biriken toprak ve atıklar neredeyse köprüye değecek konuma gelmişti. Olası yağmur ve taşkın durumunda dere güzergahtaki tüm cadde, sokak ve evler risk altındaydı. Acilen dere temizliğini başlattık." dedi.

        Başkan Bolat, dere ve kanal temizliğinin birkaç gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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