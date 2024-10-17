Başçiftlik'te kanal temizliği başlatıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kale Deresi kanalında temizlik çalışması başlatıldı.

Başçiftlik Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan Kale Deresi kanalı içerinde biriken toprak ve atıklardan dolayı temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri, sonbahar yağışlarının etkisiyle dere ve kanallarda oluşabilecek tıkanma ve taşma riskine karşı temizlik çalışmalarına hız verdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şaban Bolat yaptığı açıklamada, "İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan Kale Deresi kanalı üzerinde köprü altında biriken toprak ve atıklar neredeyse köprüye değecek konuma gelmişti. Olası yağmur ve taşkın durumunda dere güzergahtaki tüm cadde, sokak ve evler risk altındaydı. Acilen dere temizliğini başlattık." dedi.