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        Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili duruşma başladı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1'i kişinin öldüğü, 5'i jandarma personeli 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:32
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        Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili duruşma başladı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1'i kişinin öldüğü, 5'i jandarma personeli 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

        Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Erzincan'da tutuklu bulunan Turgay Ö. cezaevi nakil aracıyla Tokat'a getirildi. İsmail G. ise tutuklu bulunduğu Samsun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada İsmail G. ve Turgay Ö. suçlamaları reddederek, patlamayla ilgilerinin bulunmadıklarını öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

        Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana gelen patlama, Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinin bahçesinde yaşanmıştı. Bahçe içerisindeki sandıktan şüphelenen ikamet sahipleri durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin bölgede inceleme yaptığı esnada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Ahmet Karaçoban'nın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetmiş, Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı, Jandarma Astsubay Mustafa Evkay, Jandarma Uzman Çavuş Burak Muslurget, Jandarma Uzman Çavuş Alperen Songül ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Ertürk yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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